VEJA Mercado entrevista Pedro Rodrigues, sócio e diretor do CBIE

VEJA Mercado | 15 de maio de 2024.

O governo Lula demitiu Jean Paul Prates da presidência da Petrobras. Magda Chambriard, ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo (ANP) durante o governo Dilma, deve assumir a estatal. Em carta, Prates lamentou a interrupção “precoce” de seu trabalho na presença “regozijada” dos ministros Alexandre Silveira e Rui Costa. Os desgaste entre eles e a “fritura” de Prates já eram públicas desde o ano passado. As ações da Petrobras caíram 2% ontem depois de a companhia reportar um resultado abaixo das expectativas do mercado. O governo deve anunciar o pagamento de uma parcela única de 5 mil reais a famílias atingidas pelo desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Cerca de 100 mil famílias devem ser beneficiadas e o custo seria de 500 milhões de reais. O governo do Estado anunciou o repasse de 2,5 mil reais a 20 mil famílias gaúchas de baixa renda. Na ata de sua última reunião, o Copom ressaltou que acompanha com atenção os desdobramentos econômicos da tragédia no Sul do Brasil. Diego Gimenes entrevista Pedro Rodrigues, sócio e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF