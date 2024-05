VEJA Mercado entrevista Antonio da Luz, da Ecoagro, às 10h

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 20 de maio de 2024.

O Brasil perdeu o equivalente a 485 bilhões de reais em prejuízos provocados por desastres naturais nos últimos 11 anos. Os dados são do ministério de Desenvolvimento Regional. Cerca de 375 bilhões são prejuízos para empresas e comércios locais. Mais de 94% da atividade econômica gaúcha foi afetada pelas inundações no Rio Grande do Sul e o setor produtivo indica a necessidade de medidas semelhantes às da pandemia para auxiliar na recuperação dos comércios. O Boletim Focus publicado nesta segunda-feira traz mais detalhes sobre os possíveis impactos econômicos da tragédia para o Brasil.

A semana será marcada ainda pela publicação de dados de arrecadação de impostos em abril e a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o Bando Central americano. Diego Gimenes entrevista Antonio da Luz, economista-chefe da Ecoagro. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF