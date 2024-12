VEJA Mercado entrevista André Matos, sócio da Ma7, às 10h

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 11 de dezembro de 2024

O Comitê de Política Monetária (Copom) do banco central anuncia nesta quarta-feira, 11, a última decisão de juros de 2024. O consenso, segundo o relatório Focus desta semana, é que os juros devem subir 0,75 ponto percentual, para 12% ao ano. Alguns analistas, porém, defendem um corte ainda mais acentuado, de 1 ponto percentual. Esta será a última reunião com Roberto Campos Neto à frente do BC. A partir de janeiro, quem assume o comando é Gabriel Galípolo, que atualmente ocupa a diretoria de política monetária da instituição.

O dia também é marcado pela divulgação da inflação oficial dos Estados Unidos, último dado relevante antes da próxima reunião de política monetária do Fed, que acontece entre os dias 17 e 18. Por lá, a maioria dos agentes do mercado apostam em um novo corte de juro de 0,25 ponto percentual, de acordo com a ferramenta Fed Watch, da CME.

Camila Barros entrevista André Matos, sócio da Ma7. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

