VEJA Mercado entrevista Alexandre Espirito Santo, da Way Investimentos

VEJA Mercado | 12 de agosto de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 12. A inflação do Brasil bateu o teto da meta estipulada pelo Banco Central nos últimos 12 meses — 4,5%. A piora da inflação veio depois do IPCA de julho acima do esperado pelo mercado — 0,38%. Os economistas têm piorado as projeções de inflação do Brasil semana após semana e elas já ultrapassam a casa dos 4%. Para piorar, o dólar segue em patamares elevados e tende a fortalecer os preços de produtos importados. Além disso, o mercado ainda reage ao primeiro prejuízo líquido da Petrobras desde 2020. A estatal fechou o segundo trimestre de 2024 com um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. As ações chegaram a cair 3% na última sexta-feira, mas fecharam o dia em queda de 1%. Diego Gimenes entrevista Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Way Investimentos e coordenador de economia e finanças da ESPM. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo nas redes sociais e no VEJA+, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF