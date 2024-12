VEJA Mercado entrevista Alex Fustè, economista-chefe do Andbank, às 10h

As bolsas europeias operam em alta e os futuros americanos em queda nesta quinta-feira, 5. Nos Estados Unidos, o clima é de maior cautela à espera do relatório de emprego, o payroll, que será divulgado amanhã e também pelo alerta inflacionário trazido pelo Livro Bege, relatório de atividade econômica dos 12 distritos do Federal Reserve. Por aqui, o dia é de agenda vazia, e o que deve continuar repercutindo é o pacote fiscal e o desenrolar de duas medidas que ganharam caráter de urgência, ou seja, não precisam passar em comissões e vão direto para votação no Plenário. O governo busca aprovar esse pacote ainda este ano, mas tem menos de vinte dias antes do recesso parlamentar para articular as medidas e conseguir o apoio necessário.

A repórter Luana Zanobia entrevista Alex Fustè, economista-chefe do Andbank.

