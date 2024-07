Dólar alto chama muitos especuladores ao Brasil, diz Alex Andrade

VEJA Mercado | 29 de julho de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 29. O presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional na noite do último domingo, 28, e falou bastante sobre economia. O presidente fez um balanço sobre o seu mandato e citou a criação de quase 3 milhões de empregos e o crescimento econômico de 3% no ano passado. Lula afirmou também que a reforma tributária deve reduzir os preços dos alimentos e que aprendeu com sua mãe a não gastar mais do que ganha e a ter responsabilidade fiscal. O presidente ainda defendeu a taxação dos super ricos para o combate à fome no mundo.

O Banco Central se reúne nesta semana e deve manter as taxas de juros do Brasil em 10,5% ao ano. A reunião do Fed sobre os juros americanos e novos dados de emprego no Brasil também prometem agitar a semana. Diego Gimenes entrevista Alex Andrade, CEO da Swiss Capital. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

