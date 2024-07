VEJA Mercado entrevista Alex Agostini, economista da Austin Rating, às 10h

VEJA Mercado | 25 de julho de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 25. O dólar comercial voltou a beirar o seu mais alto patamar no governo Lula e se aproxima dos 5,70 reais. A moeda americana é influenciada por incertezas no campo fiscal e sobretudo pelo exterior em razão das dúvidas sobre os cortes de juros nos EUA, o ritmo de crescimento econômico dos Estados Unidos e as eleições presidenciais no país. Novos dados nesta quinta-feira prometem ser fundamentais para determinar a trajetória do dólar nas próximas semanas. Serão publicados o resultado do PIB dos EUA no segundo trimestre, a prévia da inflação de julho no Brasil e novos dados de arrecadação do governo em junho.

A mineradora Vale divulga seus resultados trimestrais depois do fechamento do mercado. Diego Gimenes entrevista Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+.

