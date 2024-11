VEJA Mercado analisa os impactos econômicos da eleição nos EUA

VEJA Mercado | 06 de novembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 6. Algumas criptomoedas dispararam e bateram suas máximas históricas. As urnas fecharam e a apuração dos resultados da eleição presidencial nos Estados Unidos ganhou marcha ao longo da madrugada e nesta manhã, a vitória do republicano Donald Trump foi confirmada e o ex-presidente voltará à Casa Branca em janeiro de 2025. A edição de hoje do VEJA Mercado traz uma análise dos resultados divulgados, os erros e acertos dos candidatos e discute o perfil econômico de Trump. A autonomia do Federal Reserve, o destino dos juros, o buraco fiscal dos EUA, o dólar e os efeitos sobre as guerras são alguns dos assuntos desta edição especial. Diego Gimenes entrevista Carlos Pereira, cientista político e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV). O programa recebe ainda William Castro Alves, economista-chefe da Avenue. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

