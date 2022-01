Vazamento de chaves Pix liga o sinal de alerta do mercado para a Méliuz

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O Banco Central revelou que 160 mil chaves Pix de clientes do Acesso Bank foram vazadas na última sexta-feira, 21. O que quase ninguém sabia era que a fintech afetada pertence a Méliuz, companhia de tecnologia listada no Ibovespa, e isso ligou o sinal de alerta dos investidores. Embora dados sensíveis como senhas, informações de saldos e movimentações financeiras não tenham sido expostos, a XP mostrou preocupação. “Vemos a notícia como negativa para a Méliuz, uma vez que o tema segurança é crucial para os bancos digitais e a Méliuz pretende desenvolver um ecossistema de serviços financeiros junto ao Acesso Bank, o que pode impactar na credibilidade de execução da estratégia”, diz Matheus Odaguil, analista de setor financeiro da corretora. Em nota, o Acesso Bank diz que vai tomar providências para garantir a segurança dos clientes e que as informações que vazaram são de natureza cadastral e não permitem movimentação de recursos e acesso às contas. Procurada pela coluna, a Méliuz preferiu não se posicionar.

