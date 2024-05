Varejo registra queda mensal de 0,5% em abril, segundo Índice Stone

A 16ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo aponta queda de 0,5% do volume de vendas do varejo, no comparativo com o mês anterior. O estudo, que apresenta dados mensais de movimentação varejistas, é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, em parceria com o Instituto Propague. O destaque para o setor de materiais de construção, com um crescimento mensal de 8,2%, indica uma possível recuperação nesse segmento.

Na análise por segmentos, o relatório indicou que quatro deles registraram uma alta mensal significativa, liderado pelo setor de materiais de construção, com um crescimento de 8,2%, seguido por artigos farmacêuticos (4,7%), móveis e eletrodomésticos (2,4%) e livros e jornais, revistas e papelaria (1,7%). Apenas dois segmentos apresentaram queda, o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, liderando com 8,7%, seguido por tecidos, vestuário e calçados (1,7%).