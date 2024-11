Varejo: pesquisa da Shopee mostra consumidor mais confiante em outubro

O Índice de Confiança do Consumidor Shopee (ICC – Shopee) registoru 119 pontos em outubro, um aumento de dois pontos em relação a setembro de 2024. Houve um aumento de oito pontos no índice quando comparado ao mesmo mês de 2023.

A pesquisa é online e aplicada em todos os estados do país para medir a segurança dos consumidores que compram virtualmente. A situação financeira das famílias e cidades onde vivem são consideradas no levantamento. Entre aqueles com receita inferior a 2 100 reais, foi registrado um aumento de 2 pontos no índice de confiança, atingindo a pontuação de 108,9 no mês de outubro. Em relação a outubro do ano anterior, o aumento foi de 7,8 pontos, o maior crescimento anual dentre as faixas de renda.

Já no grupo que está na faixa de renda entre 2 100 e 4 800 reais, foi observado um leve crescimento, com um acréscimo de 0,1 ponto em relação ao mês anterior, atingindo um índice de confiança de 124,2. No ano, o crescimento foi de 4,6.

Os que possuem renda mensal familiar entre 4 800 e 9 600 reais registraram a maior variação de crescimento mensal no índice com um aumento de 3,7 pontos, atingindo 129,3 no mês de outubro. No ano, o crescimento da confiança deste grupo teve aumento de 6,5 pontos.