Varejista chilena negocia compra do Pão de Açúcar por R$ 600 mi

A varejista chilena Cencosud negocia a compra do controle do Grupo Pão de Açúcar (GPA) junto ao Casino. O empresário tcheco Daniel Kretisnki, dono do grupo francês, pede 100 milhões de euros (cerca de 600 milhões de reais) por 22,5% do GPA. A Cencosud aceita pagar. Kretisnki quer se livrar do GPA no Brasil para focar na operação do Casino na França.

Não se trata da primeira incursão do Cencosud no Brasil. O grupo está por aqui desde 2007 com os supermercados GBarbosa, no Nordeste. Em 2022, comprou a rede Giga por 100 milhões de dólares — 550 milhões de reais hoje.