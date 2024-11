Vanish, SBP e Jontex: a expectativa do Grupo Reckitt para a Black Friday

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Reckitt, multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, dona das marcas Veja, Vanish, SBP, Jontex, Luftal, Veet e Sustagen, espera registrar 100 milhões de reais em vendas na Black Friday. Para este ano, a empresa preparou campanhas de descontos utilizando Inteligência Artificial.

O grupo firmou parcerias estratégicas com varejistas como Carrefour, Pão de Açúcar e Assaí no ambiente físico, enquanto no digital expande suas ofertas em plataformas como Mercado Livre, Amazon, iFood e Rappi. “O objetivo é facilitar o acesso aos nossos produtos core, mas também às inovações e lançamentos recentes” diz Odilon Feitosa, Head de E-commerce da empresa.