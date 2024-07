ValeCard admite novo diretor de vendas e mira R$ 4,6 bilhões em transações

A ValeCard, empresa do segmento de benefícios corporativos, anunciou a chegada de um novo diretor de vendas (CSO, ou Chief Sales Officer, em inglês), Diego Rodrigues, em meio à expectativa de alcançar 4,6 bilhões de reais em valores transacionados neste ano, uma alta de 15% ante 2023. A mesma meta é trabalhada para o faturamento da empresa, que superou 4 bilhões de reais no ano passado. Rodrigues está há seis anos na ValeCard, e até então ocupava a cadeira de diretor de estratégia e inovação. O executivo é mestre em direção estratégica pela Universidade Internacional Iberoamericana (UNINI), e terá a tarefa de unificar as diversas frentes de produtos e serviços da empresa em um único ecossistema digital, que hoje atende mais de 40 mil empresas privadas e públicas.

A ValeCard firmou recentemente parceria com a gigante global de pagamentos MasterCard e passou a oferecer cartões com bandeira aberta, além de lançar um cartão multibenefícios alinhado ao novo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que entrou em vigor em maio de 2023. “O PAT abre um leque de oportunidades inéditas para a ValeCard, pois antes a prática da bandeira aberta era proibida, e permite que a empresa ofereça uma gama ainda mais completa de soluções para seus clientes, agora com o respaldo da lei”, diz Rodrigues. A empresa investirá 50 milhões de reais em tecnologia e inovação até o final de 2024, impulsionando as receitas, a adaptabilidade e a competitividade.