Vale zera todos os ganhos no ano depois de subir 30% em três meses

Parece que aquele oba-oba do minério de ferro chegou ao fim. A mineradora Vale, que chegou a subir mais de 30% ao longo do ano na esteira da commodity, zerou todos os seus ganhos em 2022 depois das recentes quedas do minério de ferro, que voltou para a casa dos 126 dólares a tonelada e praticamente zerou sua valorização no ano também — a alta ainda é de 3%. No radar dos investidores, o lockdown imposto em 36 cidades chinesas por causa dos surtos de Covid-19, dentre elas Xangai, a maior do país, e também o fechamento de uma série de portos no país. Tudo isso faz o mercado acreditar que a economia chinesa vai esfriar e que a demanda por minério vai cair. Nesta quarta-feira, 10, os papéis da Vale caíram 1,24%, mas outras empresas do setor de mineração e siderurgia, como Usiminas e CSN, afundaram 6,78% e 5,82%, nessa ordem.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.