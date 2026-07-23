Vale pode reabrir à Previ disputa por cadeira no conselho

A porta que os acionistas da Vale fecharam à Previ na assembleia de quarta-feira pode ser reaberta pelo próprio conselho de administração. O fundo perdeu a disputa para eleger José Maurício Pereira Coelho, mas a possível destituição de Marcelo Gasparino pode criar uma nova vaga no colegiado.

José Maurício recebeu 628,5 milhões de votos, diante dos 2,4 bilhões obtidos por Ieda Gomes Yell, candidata apoiada pela administração da mineradora. A Previ venceu a outra disputa da assembleia: Manuel “Ollie” Oliveira foi eleito presidente do conselho com 1,97 bilhão de votos, contra 1,06 bilhão de Gasparino.

No mesmo dia, o conselho decidiu aplicar a Gasparino a sanção de destituição, sob a acusação de ter vazado informações confidenciais de uma reunião realizada em 19 de junho. Embora Ollie tenha sido eleito naquela data, a deliberação foi conduzida pelo colegiado ainda sob a presidência interina de Wilfred Bruijn.

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Segundo a Vale, uma investigação realizada por escritório externo confirmou o vazamento. O conselho afastou imediatamente Gasparino dos comitês de Indicação e Governança e de Pessoas e Remuneração. A destituição do conselho, porém, depende do voto dos acionistas.

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A companhia ainda não convocou a nova assembleia. Informou apenas que o fará depois de concluir os trâmites necessários, para deliberar sobre a saída de Gasparino e “outras matérias correlatas”. É nessa expressão que pode estar a consequência política do episódio: se o edital incluir a eleição de um substituto, a Previ poderá reapresentar José Maurício ou indicar outro nome.

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A nova eleição, contudo, não é automática. O estatuto da Vale permite que o conselho tenha entre 11 e 13 integrantes. Sem Gasparino, o colegiado poderia continuar funcionando com 12. Até a assembleia, ele permanece como conselheiro e vice-presidente do órgão. Não há indício de que a punição tenha sido desenhada para beneficiar a Previ, mas ela pode acabar oferecendo ao fundo uma segunda oportunidade de conquistar a cadeira perdida.