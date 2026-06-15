Vale-pedágio entra na rota do STF e acende alerta no transporte
Corte discute prazo para cobrança de indenizações pelo descumprimento da lei
Uma disputa em julgamento no Supremo Tribunal Federal colocou de volta no radar do setor de transportes a Lei do Vale-Pedágio Obrigatório, criada em 2001 para impedir que caminhoneiros autônomos e transportadoras arquem com uma despesa que, pela regra, deve ser paga antecipadamente por quem contrata o frete. O ponto agora em debate na ADI 7460 é a mudança feita pela Lei 14.229/2021, que reduziu de dez anos para apenas doze meses o prazo para que transportadores cobrem na Justiça indenizações por prejuízos causados pelo descumprimento da norma.
O caso ganhou peso porque o vale-pedágio já foi objeto de uma decisão relevante do próprio STF. Em 2020, a Corte declarou constitucional a regra que prevê indenização ao transportador quando o contratante não antecipa o pagamento do pedágio. A nova controvérsia, porém, mira o prazo para buscar essa reparação. “Recentemente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso considerou a alteração inconstitucional, reacendendo uma discussão que pode atingir milhares de ações em todo o país”, ressalta o jurista José Miguel Garcia Medina.
A discussão vai além do contencioso jurídico. Quando o pedágio é embutido no frete, caminhoneiros e empresas acabam financiando um custo que deveria ser do embarcador, o que reduz margens e pressiona capital de giro em um setor já sensível a diesel, juros e manutenção. Há ainda um efeito tributário: ao ser incorporado artificialmente ao valor bruto do frete, o pedágio pode elevar a incidência de tributos sobre valores que não representam receita efetiva do transportador.
Nos tribunais, a disputa já vem provocando decisões em série sobre prescrição e pedidos de suspensão de processos até uma definição do STF. Para o setor, o desfecho interessa porque pode separar ações ainda viáveis de cobranças consideradas prescritas. Em um país no qual o modal rodoviário responde por cerca de dois terços da movimentação de cargas, a decisão tende a ter reflexo direto na estrutura de custos da logística nacional.