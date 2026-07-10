Vale investe em pesquisa para ter a mina do futuro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Desde 2025, a Vale investiu quase 4 bilhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O montante sustenta mais de 350 projetos simultâneos, sendo que aproximadamente 25% dos

recursos são direcionados a iniciativas de descarbonização.

Um dos principais exemplos dessa agenda é a mina de Capanema, em Minas Gerais. Reativada pela Vale, ela opera com equipamentos autônomos e mineração a seco, dispensando barragens e servindo de modelo para novos projetos da companhia.