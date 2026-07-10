Vale investe em pesquisa para ter a mina do futuro
Com quase R$ 4 bilhões em inovação desde 2025, mineradora usa Capanema como vitrine de uma operação mais autônoma, seca e menos dependente de barragens
Desde 2025, a Vale investiu quase 4 bilhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O montante sustenta mais de 350 projetos simultâneos, sendo que aproximadamente 25% dos
recursos são direcionados a iniciativas de descarbonização.
Um dos principais exemplos dessa agenda é a mina de Capanema, em Minas Gerais. Reativada pela Vale, ela opera com equipamentos autônomos e mineração a seco, dispensando barragens e servindo de modelo para novos projetos da companhia.