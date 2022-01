Vale impulsiona Ibovespa, mas índice perde força e fecha em leve alta

VEJA Mercado | Fechamento | 6 de janeiro.

Depois de três sessões no negativo, o Ibovespa teve a sua primeira alta em 2022, mas nada que tenha empolgado muito os investidores. O índice avançou 0,55%, a 101.561 pontos, impulsionado sobretudo pela Vale, que subiu 2,1% diante da expectativa de retomada da demanda da China por minério de ferro. A commodity avançou 4,1% na bolsa chinesa de Dalian, a 112,4 dólares a tonelada, a maior alta desde outubro de 2021. Ainda assim, o Ibovespa negociou com mais cautela ainda de ressaca pelo comunicado do Federal Reserve Bank (Fed) que foi interpretado como um aviso de que os juros devem subir antes que o esperado nos EUA. “Acredito que o movimento de hoje tenha sido mais um ajuste do que uma indicação de que o índice vá ganhar força nos próximos dias”, avalia Gustavo Gomes, sócio da Acqua-Vero Investimentos. Depois de bater os 5,70 reais, o dólar cedeu um pouco e fechou o dia a 5,680 reais, uma queda de 0,56%.

Os bancos também fecharam no azul. Os analistas enxergam os papéis do setor financeiro como uma espécie de proteção em momentos de maior volatilidade no mercado. Itaú e Bradesco subiram 2% e 1,4%, respectivamente. No lado das baixas, sobrou para as varejistas, o que tem sido rotineiro na B3. A preocupação com a interferência do atual cenário de juros no consumo das famílias tira o apetite do investidor para os papéis desse setor. Via e Magazine Luiza fecharam em quedas de 5% e 2,7%, respectivamente. Lá fora, as bolsas ainda repercutem com cautela a ata do Fed e aguardam os números do payroll americano, que serão divulgados nesta sexta-feira, 7. Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,88%, enquanto em Nova York, o Dow Jones recuou 0,47%.

