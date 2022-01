Vale, CSN e Usiminas cortam operação por chuvas; barragem será examinada

A semana começou tensa para os moradores de comunidades mineiras e para as empresas siderúrgicas e mineradoras que controlam as barragens da região. Após fortes chuvas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou que equipe da Defesa Civil fiscalize a barragem Casa de Pedra, mantida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Congonhas, na região central do estado, sob multa de 1 milhão de reais por dia. A empresa interrompeu as operações de extração e movimentação na mina.

Usiminas e Vale também suspenderam parte dos trabalhos. A Vale informou que parou parcialmente a produção dos Sistemas Sudeste e Sul e a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) “visando garantir a segurança dos seus empregados e comunidades”. Já a Usiminas interrompeu as atividades de sua controlada de mineração na região de Itatiaiuçu (MG). O mercado parece não ter ligado muito. Ao meio-dia, as ações das empresas oscilavam entre ganhos e perdas na bolsa de valores.

