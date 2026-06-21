Vale avança em plano de fechamento de mina em Nova Lima

A Vale concluiu as obras de descaracterização da barragem B7A, na Mina de Águas Claras, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com as intervenções, a estrutura deixou de acumular água ou sedimentos e, portanto, não exerce mais a função de barragem.

A entrega faz parte do Plano Ambiental de Fechamento de Mina da unidade, que estabelece medidas e prazos para o encerramento seguro das estruturas e sua reintegração ao meio ambiente. A B7A é a terceira estrutura da Mina de Águas Claras a ter a descaracterização concluída. Antes dela, a Vale já havia finalizado as obras da barragem 8B e do dique auxiliar da barragem 5.

“Essa é mais uma entrega muito relevante e que reforça o compromisso da Vale com a segurança das pessoas e do meio ambiente. Estamos avançando de maneira consistente com as obras de descaracterização de barragens”, afirma Angélica Silva, gerente-geral de Geotecnia da Vale.

A companhia também iniciou as obras de descaracterização da barragem B6, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2027. Outras duas estruturas da unidade, a 7B e a 5 MAC, ainda estão em fase de desenvolvimento de projeto.

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Segundo a Vale, as estruturas da Mina de Águas Claras estão inativas e foram construídas em etapa única ou alteadas a jusante. Até a conclusão das obras, seguem sob inspeção regular e monitoramento 24 horas por dia pelo Centro de Monitoramento Geotécnico da empresa.