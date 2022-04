Vai viajar? Petrobras reajusta mais uma vez o querosene de aviação

Depois de subir os preços da gasolina e do diesel no último mês de março, agora sobrou para o querosene de aviação. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 1, um reajuste de 18% no combustível dos aviões, ainda por causa dos efeitos da alta do petróleo no mercado internacional em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em um ano, o querosene já subiu mais de 100% segundo a consultoria Bain & Company, fator que compromete a operação das companhias aéreas. Um levantamento publicado pela Kayak revela que algumas rotas brasileiras já registram aumentos de até 139% nos preços em relação ao início do ano, preços estes que devem piorar depois de mais um reajuste no combustível.

Leia mais em: A pressão em cima de Azul e Gol depois de aumentos de 100%

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.