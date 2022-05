Vai ter mais juros e BC fala em esmorecimento no empenho por reformas

VEJA Mercado | Abertura | 10 de maio

No mercado internacional, o dia parece de alívio depois das consecutivas quedas e os futuros de ações americanas e bolsas europeias sobem. Mas no Brasil, os investidores analisam a ata do Copom divulgada nesta manhã. O Banco Central deixa claro que haverá uma nova alta na próxima reunião, que deve ser menor do que um ponto. O BC ressaltou as incertezas sobre a inflação e disse que o “esmorecimento no empenho por reformas estruturais, bem como alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas, podem elevar a taxa de juros neutra da economia”. Outro ponto importante é que o Copom acredita que o crescimento econômico veio em linha com o esperado, mas ressalta que o aperto das condições financeiras cria um risco de desaceleração mais forte que o antecipado nos próximos trimestres.

A missão do Banco Central não será fácil nas próximas reuniões e algumas casas de análises já prevêem inflação de dois dígitos neste ano, mesmo com as fortes altas dos juros que vem sendo promovidas pelo BC e que já fez os juros atingirem 12,75% ao ano.

