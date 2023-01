União de governadores traz otimismo, mas inflação volta a preocupar

Nesta terça-feira, 10, o mercado ainda segue atento aos efeitos dos ataques causados em Brasília por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reunião de Lula com governadores na noite de ontem demonstrou a união dos estados contra os atos golpistas e terroristas, inclusive com a participação na conversa de mandatários aliados a Bolsonaro — como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Jorginho Mello, de Santa Catarina. O compromisso com a democracia, independentemente da divergência de ideias ou de partidos políticos, trouxe sinalizações positivas ao mercado.

Investidores reagem hoje também à divulgação do IPCA, o índice que mede a inflação oficial do país. A inflação do país encerrou o ano de 2022 em 5,7%, acima da expectativa do mercado e também fora da meta estipulada pelo Banco Central de 3,5%. Os riscos inflacionários ainda seguem no radar porque há o risco de repetição no estouro da meta agora em 2023 e as expectativas para a inflação dos próximos anos, até 2025, já estão acima do alvo, segundo pesquisa do Boletim Focus. O Ibovespa reagiu a esses dados e abriu as negociações em queda, mas se recupera ao longo desta tarde e opera com leva alta, próximo de 109 mil pontos.

Por aqui, investidores também aguardam as diretrizes do plano econômico que deverá ser apresentado pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até o fim desta semana, e as primeiras medidas que serão tomadas para equilibrar os gastos previstos sem causar mais pressões inflacionárias.