Uma trégua nos conflitos entre Lula e mercado

VEJA Mercado em vídeo | 29 de novembro.

O governo eleito apresentou o texto da PEC da Transição no Senado e promoveu uma pausa nos conflitos com o mercado financeiro. Apesar de os termos estarem longe do ideal, a elucidação dos termos propostos pelo governo traz de volta algum nível de previsibilidade aos investidores, e alguns gestores apostam que a proposta deve ser ainda mais desidratada no Congresso. Além disso, uma importante sinalização da China também repercute positivamente no mercado. A trégua nos conflitos entre Lula e mercado e a mudança na postura dos chineses em relação à Covid-19 são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 29.

