Uma surpresa e uma dor de cabeça em comum para Nubank e Banco Inter

As fintechs Nubank e Banco Inter divulgaram seus resultados trimestrais e observam uma boa performance de suas ações em resposta aos números. Por volta das 13h, os papéis do Nubank disparavam 16% na Nyse, enquanto as ações de Banco Inter subiam 8% na Nasdaq, mas os analistas não compartilham de tamanha empolgação. De positivo, ambas as companhias registraram aumento expressivo de receitas. No lado do Nubank, a receita líquida total foi de 6 bilhões de reais, alta de 200% na base anual, impulsionada pelos juros. “O NII (receita líquida de juros) aumentou 22%, muito acima do crescimento de 18% no trimestre no total da carteira de empréstimos, com taxas de clientes em rápido aumento”, escreveram os analistas do Itaú BBA. O Nubank encerrou o trimestre com 65 milhões de clientes.

Já no Banco Inter, as receitas totais subiram 88%, para 877 milhões de reais. “O NII do Inter foi de 565 milhões, crescimento de 67,5% na base anual. O NII foi beneficiado principalmente pelas receitas com mercado. O desempenho da linha de serviços não foi de todo o mal em termos de receitas, crescendo 89,3%. As receitas de seguros subiram 63%. Em investimentos, a alta das receitas da Inter Invest foi de 116%”, escreveram os analistas da Genial Investimentos.

Por outro lado, a dor de cabeça em comum entre as fintechs é a inadimplência. No Nubank, ela subiu 0,6% ponto percentual, para 4,1% no índice de 90 dias, enquanto no Banco Inter a alta foi de 0,2 ponto percentual, para 3,4%. “O nível do índice de inadimplência foi muito fraco e a principal surpresa negativa do resultado do Nubank, enquanto a maioria das outras tendências operacionais nos surpreenderam pelo lado positivo”, avalia o UBS BB. “As provisões de Banco Inter cresceram como resultado da continuidade da elevação da inadimplência. Esperamos um pico da inadimplência entre o terceiro e quarto trimestre”, alerta a Genial.

