Uma questão de tom: comunicado do Fed é ruim, mas fez bolsa subir

VEJA Mercado | Fechamento | 15 de dezembro.

Como o mercado já esperava, o Fed, o banco central americano, decidiu acelerar o processo de retirada de estímulos da economia norte-americana. Antes, a autoridade reduzia as injeções monetárias em 15 bilhões de dólares por mês, número este que vai subir para 30 bilhões a partir de janeiro. Na prática, o tapering vai acabar mais cedo e vai permitir que o Fed suba as taxas de juros americanas antes do que se esperava para conter a inflação por lá. Ao todo, serão três altas de juros em 2022 que devem elevar a taxa básica para a faixa entre 0,75% e 1% ao ano.

Os analistas dizem que os juros devem tirar dinheiro de países emergentes, como o Brasil, já que ele vai voltar a render nos EUA, mas nem por isso o Ibovespa caiu. Pelo contrário, o índice fechou em alta de 0,63%, a 107.431 pontos. Por quê? A resposta, para o mercado, está na postura de Jerome Powell, presidente do Fed. “O mercado não quer alguém que assuste os investidores e tampouco alguém que fique nos enrolando. O Powell sabe trabalhar bem, disse que vai acelerar o tapering sem chegar chutando a porta, e o mercado assimila e digere porque a mensagem é bem passada. Ele veio no tom, disse o que vai ser feito, sem enrolação”, avalia César Mikail, gestor de renda variável da Western Asset. O comunicado do Fed fez os investidores voltarem a tomar risco no Brasil. Se nos últimos pregões as apostas eram nas empresas de maior liquidez, hoje, os destaques ficaram pelas empresas de setores mais sensíveis aos juros, como varejo e tecnologia. Magazine Luiza e Banco Pan fecharam em altas de 7,5% e 6,1%, respectivamente. A maior alta do dia ficou por conta de Minerva, que avançou 11,1% após a China retirar o embargo da carne brasileira.

No lado das baixas, as estatais. Eletrobras fechou em queda de 0,41% após recuar mais de 13% no início do dia com a informação antecipada pelo Radar Econômico de que o ministro do TCU, Vital do Rego, pediria vistas do processo de privatização da companhia. Logo em seguida, as ações atenuaram o movimento de queda com o TCU abrindo uma exceção e permitindo que o ministério siga com as etapas da privatização mesmo sem o aval final do tribunal. Mesmo assim, diante das incertezas, o Banco do Brasil fechou em queda de 1,7%. “Eu não concordo com essa análise, mas a pressão de venda no banco ocorreu porque, em tese, ele é o próximo a ser privatizado, e o temor com o processo de Eletrobras preocupou os investidores”, diz Mikail. O dólar, por sua vez, fechou em alta de 0,25%, a 5,707 reais. Não há Powell, mesmo no tom certo, que puxe o câmbio para baixo.

