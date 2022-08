Uma foto de Guedes e Dilma registra o que não aconteceu

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney foram cumprimentados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lula foi o único a se levantar para saudar o chefe das finanças do país, enquanto Guedes trocou mais de meia dúzia de palavras apenas com Dilma. Apesar das divergências, Guedes e Dilma por pouco não trabalharam juntos. Em 2015, o ministro foi convidado pelo economista Antonio Delfim Netto para um jantar no Palácio da Alvorada com a então presidente. Guedes levou a Dilma a necessidade de se reformar a Previdência e chegou a ser cotado para assumir o posto de ministro da Fazenda. Como a história registra, as conversas não tiveram êxito.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cumprimentou os ex-presidentes Lula e Dilma ao chegar no plenário do TSE.#Eleições2022 pic.twitter.com/FgamQHHGRT — OHF News (@OHFNews) August 17, 2022

