Um secretário de Doria no jantar de Lula e Alckmin

O jantar de fim de ano do grupo de advogados Prerrogativas neste domingo, 19, acabou se tornando um grande ato político por ter abrigado o primeiro encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin desde que começou o namoro dos dois para a formação de uma chapa nas eleições de 2022. Por isso, chamou a atenção dos convivas a participação de alguns nomes ligados à centro-direita ao evento. Em especial, Rodrigo Maia, secretário de projetos e ações estratégicas do governador João Doria, também presidenciável e desafeto de Alckmin e Lula. Além de Maia, estiveram por lá Baleia Rossi, presidente do MDB, Arthur Virgilio, do PSDB, Marcelo Ramos, ex-PL e vice-presidente da Câmara.

Alguns convidados para o jantar acabaram declinando do convite por conta do ato político, entre eles Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ministros do Supremo Tribunal Federal.

