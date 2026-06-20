Um pedido de socorro para os fertilizantes
Sinprifert levou ao governo um pedido de ajuda para o setor
Com as tensões no Oriente Médio, o preço da tonelada do enxofre saltou de 500 para 1 250 dólares. A disparada do insumo fez o Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes (Sinprifert) levar à Casa Civil, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Agricultura um pedido de socorro nos moldes do diesel. A conta é de 2 bilhões de reais por três meses para subsidiar 250 000 toneladas mensais de enxofre e 60 000 de ácido sulfúrico.