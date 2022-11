Um olho na China e outro no Brasil: o respiro no mercado

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, negociam em mais um dia de alta na manhã desta quarta-feira, 30. No radar dos investidores, novos arrefecimentos nas políticas anticovid na China. Segundo agências internacionais, os bloqueios em cidades como Guangzhou foram reduzidos pela metade, e a testagem em massa da população também foi suspensa. A postura mais branda das autoridades chinesas diante de um novo surto de coronavírus no país traz ao mercado a leitura de que, desta vez, os danos para a economia local não serão tão graves. Em outras palavras, a segunda maior economia do mundo deve continuar girando. Dessa forma, a demanda por commodities não deve sofrer, o que faz os preços subirem. Por volta de 9h30, o petróleo brent subia 2%, cotado a 86 dólares o barril. Aqui no Brasil, os olhos continuam atentos para a tramitação da PEC da Transição e para a escolha do futuro ministro da Fazenda. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que só tornará o cargo público após ser diplomado, o que é previsto para acontecer somente em 12 de dezembro.

