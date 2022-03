Um golaço e um tropeço de Lula em menos de sete minutos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à presidência da República, não cansa de dar sinais trocados ao mercado. Enquanto o petista marcou um golaço ao sinalizar, em uma publicação nas redes sociais, que o crescimento econômico não pode ser dissociado da manutenção das florestas de pé, sete minutos antes, tropeçou ao insistir em criticar reformas que, caso eleito, farão sua vida como presidente muito mais fáceis, garantindo uma maior confiança por parte de investidores e maior controle das contas públicas.

“Não tem como discutir melhoria sem colocar a questão climática no centro do debate. Vamos ter que fazer a discussão ambiental na hora de discutir a economia. Não é possível achar que desmatando você ganha mais do que mantendo as árvores em pé”, escreveu Lula. Pouco antes, havia disparado: “Toda a vez que a gente fala em reforma, o povo acredita que é para melhorar. Aqui no Brasil, quando elite brasileira fala em reforma é para destruir aquilo que a gente tem. A reforma trabalhista foi pra piorar, a reforma da Previdência também”.