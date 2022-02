Um dia é o Google, no outro, o Facebook, e agora é a Amazon

VEJA Mercado | Abertura | 4 de fevereiro.

O comportamento da Nasdaq tem afetado a bolsa brasileira neste começo de 2022. Segundo alguns gestores, os investidores estão se desfazendo de ações de tecnologia para apostar em empresas ligadas ao setor de commodities diante do cenário de alta de juros americanos. Isto foi verdade em janeiro, quando entraram mais de 32 bilhões de reais dos gringos na B3, um recorde mensal. Mas nos primeiros dias de fevereiro, a Nasdaq virou uma gangorra embalada pelos resultados das Big techs. Nesta semana, quando o Google anunciou mais lucro, a Nasdaq subiu. No dia seguinte, o Facebook mostrou que pela primeira vez está perdendo seguidores e as ações derreteram 250 bilhões de dólares. Mais de 1 trilhão de reais. Levou junto a Nasdaq. Nesta sexta-feira, os futuros do índice sobem depois de um balanço com lucros da Amazon.

O mercado também deve ser afetado hoje por mais uma alta do petróleo que já é negociado acima de 92 dólares. As ações da Petrobras ficam mais uma vez sob os holofotes.

