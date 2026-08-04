Um clube de tênis para chamar de casa nos Jardins
Projeto de R$ 300 milhões da Zabo terá quadras cobertas, simulador de golfe e spa, além de inaugurar uma grife que pode chegar ao Itaim e Jardim Europa
A Zabo Engenharia quer vender mais do que apartamentos na Rua Augusta: a promessa é entregar um clube de luxo para chamar de casa. Com VGV estimado em R$ 300 milhões, o Layers Jardins terá unidades de 126 e 157 metros quadrados.
O maior chamariz serão duas quadras cobertas de tênis — uma raridade mesmo entre condomínios de alto padrão em São Paulo. O pacote inclui ainda simulador de golfe, spa, salas de massagem e espaços de trabalho.
Para quem não comprar um apartamento, haverá um atalho. As quadras funcionarão no sistema pay-per-use e poderão ser reservadas também por não moradores.
O projeto estreia a nova grife residencial da Zabo. Se o conceito emplacar nos Jardins, a incorporadora pretende levá-lo a outros endereços cobiçados de São Paulo, como Pinheiros, Itaim e Jardim Europa.