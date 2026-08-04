Um clube de tênis para chamar de casa nos Jardins

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A Zabo Engenharia quer vender mais do que apartamentos na Rua Augusta: a promessa é entregar um clube de luxo para chamar de casa. Com VGV estimado em R$ 300 milhões, o Layers Jardins terá unidades de 126 e 157 metros quadrados.

O maior chamariz serão duas quadras cobertas de tênis — uma raridade mesmo entre condomínios de alto padrão em São Paulo. O pacote inclui ainda simulador de golfe, spa, salas de massagem e espaços de trabalho.

Para quem não comprar um apartamento, haverá um atalho. As quadras funcionarão no sistema pay-per-use e poderão ser reservadas também por não moradores.

O projeto estreia a nova grife residencial da Zabo. Se o conceito emplacar nos Jardins, a incorporadora pretende levá-lo a outros endereços cobiçados de São Paulo, como Pinheiros, Itaim e Jardim Europa.