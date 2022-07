Um alívio e uma preocupação para a economia europeia, além do calor

Os europeus têm vivido um dos verões mais quentes da história, com temperaturas batendo os 40°C em cidades como Londres, e todo esse calor parece ter sido transferido para os mercados. As bolsas europeias negociam em leves quedas nesta quinta-feira, 21, em função da reunião do Banco Central Europeu que definiu os rumos da política monetária e dos juros no bloco — e aumentou as taxas em 0,5 ponto, primeira elevação desde 2011. Pelas baixas nos últimos dias, os investidores já esperavam por políticas mais agressivas para combater a inflação que, assim como o calor, também é uma das maiores da história. De alívio para o mercado europeu, a retomada do fornecimento de gás pelos russos em Nord Stream 1 depois de 10 dias de manutenção programada. Os fluxos operam com 40% da capacidade.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.