Um a cada três profissionais de suporte desconhece ferramentas da área

Praticamente um a cada três profissionais da área de suporte ao cliente não tem conhecimento de qualquer ferramenta tecnológica voltada a esse segmento. O dado é de pesquisa da Zoho Desk, braço de atendimento ao cliente da multinacional indiana Zoho, realizada em parceria com o instituto de pesquisa Opinion Box. Entre os profissionais que conhecem alguma ferramenta do tipo, 31% dizem não utilizar nenhuma. Outros 60% afirmam que fazem uso dessa tecnologia a menos de dois anos, indicando se tratar de um mercado incipiente. Entre as principais funcionalidades das ferramentas de suporte utilizadas, a pesquisa destaca o gerenciamento de informações de clientes, automação de fluxos de trabalho, colaboração interna entre membros da equipe de suporte e suporte multicanal.