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Ultracargo triplica movimentação de óleo lubrificante no Rio

Terminal movimentou 16,5 mil toneladas em um único mês, volume 201% superior à média mensal de 2025, em cinco operações marítimas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 11h00
Vista aérea de um complexo industrial com dezenas de grandes tanques brancos cilíndricos, alguns com o logo ultracargo, interligados por tubulações e passarelas. Ao fundo, uma ponte, áreas urbanas e vegetação.
Terminal de armazenamento da Ultracargo No Rio de Janeiro (Ultracargo/Divulgação)
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Ultracargo triplica movimentação de óleo lubrificante no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A Ultracargo registrou um recorde na movimentação de óleo lubrificante em seu terminal no Rio de Janeiro. Em um único mês, passaram pela unidade 16.501 toneladas do produto, volume 201% superior à média mensal registrada em 2025.

A marca equivale a pouco mais de três vezes o movimento médio do terminal no ano passado. O resultado foi alcançado durante cinco operações marítimas realizadas para clientes do segmento de lubrificantes.

O avanço mostra a capacidade da unidade de absorver picos de demanda sem comprometer a eficiência das operações. O terminal carioca integra a estrutura da Ultracargo para armazenamento de granéis líquidos e prestação de serviços logísticos.

Além do recorde de volume, as operações foram concluídas sem ocorrências de segurança. A unidade acumula 11 anos sem acidentes, com ou sem afastamento.

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