Ultracargo triplica movimentação de óleo lubrificante no Rio

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A Ultracargo registrou um recorde na movimentação de óleo lubrificante em seu terminal no Rio de Janeiro. Em um único mês, passaram pela unidade 16.501 toneladas do produto, volume 201% superior à média mensal registrada em 2025.

A marca equivale a pouco mais de três vezes o movimento médio do terminal no ano passado. O resultado foi alcançado durante cinco operações marítimas realizadas para clientes do segmento de lubrificantes.

O avanço mostra a capacidade da unidade de absorver picos de demanda sem comprometer a eficiência das operações. O terminal carioca integra a estrutura da Ultracargo para armazenamento de granéis líquidos e prestação de serviços logísticos.

Além do recorde de volume, as operações foram concluídas sem ocorrências de segurança. A unidade acumula 11 anos sem acidentes, com ou sem afastamento.