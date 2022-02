Ucrânia associa Putin a Hitler e conquistar engajamento no Twitter

A conta oficial da Ucrânia no Twitter está usando a rede social para tentar conseguir engajamento para a tag #StayWithUkraine e contar sua versão da guerra. Algumas horas antes de anunciar oficialmente a invasão russa, a conta postou um desenho caricato em que Hitler aparece acariciando Putin como um bom menino. O post já tem mais de 628 mil curtidas e fez aumentar em uns 30% o número de seguidores da conta oficial da Ucrânia na rede social. A conta teve que fazer uma segunda postagem, depois de inúmeras críticas, e disse que não tinha postado um “meme” de guerra e que o desenho representa a realidade que eles estão vivendo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também postou em suas redes que a Russia atacou o país como a Alemanha Nazista fez na Segunda Guerra Mundial.

Além do polêmico desenho, a conta oficial da Ucrânia também está pedindo doações para o Exército ucraniano e que as pessoas não espalhem notícias falsas.

This is not a ‘meme’, but our and your reality right now.

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 24, 2022