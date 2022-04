Uber terá trens, ônibus, aviões e aluguel de carros

O Uber anunciou nesta quarta-feira, 06, que está incluindo trens, ônibus, aviões e aluguel de carros ao seu aplicativo no Reino Unido. O projeto está em fase de teste e depois deve se expandir para outros países, mas não significa que agora teremos um Uber de aviões do mesmo jeito que usamos o Uber de carros. Trata-se do velho e conhecido serviço de venda de passagens integrando diferentes plataformas. Mas a ideia do Uber é ser um superapp que reúna todas as opções de venda de passagens ou serviços para reservar passeios, bicicletas, serviços de barcos e também hotéis.

