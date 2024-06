Uber estreia serviço de mobilidade para o setor de saúde em guinada B2B

A Uber estreou no Brasil um serviço de mobilidade voltado ao segmento de saúde, o Uber Health, na sexta-feira, 7. A ferramenta é direcionada a empresas que atuam no ramo, incluindo hospitais, clínicas e laboratórios de todos os portes. O serviço, que pode ser acessado via aplicativo da Uber ou website, permite o transporte de pacientes e funcionários para viabilizar tratamentos e ações de vacinação. “Nos últimos cinco anos, temos desenvolvido um olhar muito forte para sermos parceiros estratégicos das empresas também”, diz Renan Alves, gerente geral de Uber para empresas no Brasil, ao comentar a guinada B2B (sigla para venda de empresa para empresa, em inglês), que não reduz a importância do serviço para pessoas físicas. O Uber Health foi lançado primeiro nos Estado Unidos, em 2018, e agora expandido para mais três localidades: Reino Unido, Austrália e Brasil. Entre 2022 e 2023, o serviço para negócios em saúde registrou um crescimento de 75% de faturamento nos EUA.

O foco do serviço é o transporte não emergencial de pacientes, como pessoas que precisam fazer hemodiálise ou tem uma consulta médica. Segundo Alves, mais de 500 empresas do setor já demonstraram interesse pela tecnologia, mirando o corte de custos de transporte e a comodidade dos pacientes. “Há planos de saúde que estão interessados em oferecer uma vantagem, um benefício, para os clientes irem de Uber para hospitais credenciados ou próprios do plano”, diz. O paciente que for transportado por uma carro a pedido do hospital não vai precisar ter o aplicativo da Uber instalado — ou mesmo um celular — porque os detalhes da corrida podem ser enviados em tempo real via SMS ou compartilhados com um familiar ou amigo.

A Uber considera que, para o hospital, há a vantagem de garantir que o paciente de fato compareça em consultas e exames previamente marcados. Com isso, o tempo e o recurso dos profissionais de saúde seria otimizado. O aplicativo de mobilidade testou a solução em algumas empresas ao longo dos últimos dias e, segundo o chefe de B2B da Uber, algumas registraram economia entre 10% e 30% em custos com transporte no período. O serviço também teve que levar em conta ajustes de privacidade. A Uber não vai armazenar em seu banco de dados o destino das viagens, que pode indicar qual tratamento o paciente realiza.