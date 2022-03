Uber diz que iFood tem culpa na decisão de acabar com UberEats

A briga dos aplicativos de delivery está quente no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O Uber diz no processo que um dos culpados pelo fim do Uber Eats foi o iFood. Em sua manifestação, o Uber afirmou que os acordos de exclusividade que o iFood tem com os restaurantes mais populares reduz a capacidade dos concorrentes. “Mesmo que a Uber Eats desenvolva relações comerciais com restaurantes menores e mais lojas, isso não seria suficiente para exercer uma pressão competitiva efetiva no iFood, dada a dependência dos restaurantes no volume de pedidos provenientes da plataforma”.

Desde que o processo que investiga o iFood começou, o Cade permitiu que a plataforma mantivesse acordos de exclusividade fechados anteriormente. Mas, por conta do fim do Uber Eats, o Rappi está tentando convencer o Cade que acabe também com esta exclusividade, alegando justamente que teria sido um dos fatores para o fim do aplicativo do Uber. O iFood chegou a se manifestar dizendo que era notório que o Uber tinha acabado com o Uber Eats por conta de sua estratégia de focar em entregas de supermercados, depois que comprou o CornerShop.

