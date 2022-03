“Uber de fotógrafos” alcança primeiro milhão em vendas

A startup Banlek que promete conectar fotógrafos e clientes que estão próximos fisicamente chegou ao seu primeiro milhão em vendas em dois anos de operação. A operação teve início pouco antes da pandemia no Rio de Janeiro e hoje conta com três mil fotógrafos cadastrados e mais de 35 mil clientes em todos os estados do país. “Eu pratico esportes e sempre quis que alguém tirasse fotos profissionais de mim, mas tinha dificuldade de encontrar o serviço. Decidi criar a plataforma e ela entrou no ar em janeiro de 2020, e aproveitamos o tempo da pandemia para aprimorar nossa tecnologia. Começamos para valer só em outubro daquele ano”, conta Jonathas Guerra, CEO da Banlek. Depois de começar a operação com nicho em esportistas, a startup expandiu seu público e hoje atende clientes de outros segmentos, como os setores de imóveis, eventos e também empresas.

A plataforma cobra comissões dos fotógrafos que vão de 9% a 15% pelas fotos comercializadas na plataforma e já contabiliza mais de cinco milhões de fotografias vendidas. O Grupo APSA, que atua no mercado imobiliário do Rio, foi um dos primeiros investidor ao injetar 300 mil reais no início da operação e possui 33% de participação na startup, o restante pertence a Guerra. A companhia atingiu o seu break even, quando custos e receitas se equilibram, no último mês de dezembro. “Estamos na fase de captação de novos recursos para ampliar a empresa. Temos um modelo de negócios enxuto de apenas dois funcionários. O dinheiro que entrar vai ajudar no marketing e na contratação de pessoas para trazermos mais fotógrafos e clientes para a plataforma”, conta o CEO da Banklek. No meio de uma das maiores crises econômicas da história, o executivo aposta que a empresa se transforme numa segunda fonte de renda para os profissionais da fotografia

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.