Turismo cresce 10,6% em Santa Catarina no período da Oktoberfest Blumenau

O faturamento do segmento de Turismo e Transporte no estado de Santa Catarina cresceu 10,6% entre os dias 9 e 27 de outubro, período de realização da Oktoberfest Blumenau, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O Varejo como um todo cresceu 3,2% no período. A comparação é com o intervalo entre os dias 4 e 22 de outubro do ano passado, quando a edição 2023 do festival foi realizada. “O desempenho do Turismo no período da Oktoberfest confirma a importância do evento não só para a cidade de Blumenau quanto para todo o estado. Hotéis, pousadas, locadoras de automóveis e serviços de táxi são favorecidos com a presença da grande quantidade de turistas que foram aproveitar a experiência”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.

Quase 400 mil transações

A Cielo foi a maquininha oficial do evento e processou mais de 390 mil transações durante o festival por meio de 1300 terminais e de totens de autoatendimento.