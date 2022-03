TSE vai julgar se Bolsonaro comete crime caso reduza os combustíveis

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar na próxima terça-feira, 22, uma consulta do governo federal feita por meio da Advocacia Geral da União (AGU) a respeito da legalidade de uma eventual diminuição no preço dos combustíveis. Em outras palavras, o governo quer saber se uma possível redução nos impostos sobre os combustíveis pode ser caracterizada como crime eleitoral pelo fato da legislação proibir a concessão de novos benefícios em ano de eleição. O relator do caso será o ministro Carlos Horbach. A pressão em cima do governo e da Petrobras sobre os preços está cada vez maior. Às 14h39, as ações da Petrobras negociavam em queda de 1,92% na bolsa de valores, mesmo com o petróleo brent subindo 8,42%, a 106,27 dólares o barril. O temor entre os investidores é de intervenção política na estatal.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.