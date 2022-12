Trinca Lula-China-EUA tem saldo positivo em semana agitada no mercado

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 28/11 a 02/12.

A trinca Lula-China-EUA fez preço na bolsa ditou o ritmo do mercado na última semana. Na China, as manifestações contrárias às políticas anticovid no país surtiram algum efeito e as autoridades locais decidiram reforçar a vacinação das pessoas em detrimento de confinamentos mais rigorosos e testagens em massa da população. A leitura de que o novo surto de coronavírus na China não deve provocar danos tão nocivos à economia fez os preços das commodities subirem e as bolsas se valorizarem. Nos Estados Unidos, apesar de a inflação de consumo em novembro ter vindo abaixo do esperado, os números de emprego no mesmo mês surpreenderam para cima e mostraram que a economia local segue aquecida, o que pode provocar movimentos mais agressivos de altas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Já no Brasil, as atenções se voltam para a tramitação da PEC da Transição. Nos bastidores, já se fala em uma proposta na casa dos 150 bilhões de reais e que dure apenas dois anos, frente aos termos propostos originalmente pelo governo eleito – na casa dos 200 bilhões e por quatro anos. A desidratação da PEC foi bem recebida pelos gestores, uma vez que o rombo no teto de gastos seria menor e por menos tempo. No fim das contas, o índice Ibovespa avançou pouco mais de 2% na semana e o dólar comercial recuou quase 3%, cotado a 5,20 reais.

