Tribunal do Rio desclassifica Unimed e chama segundo colocado em licitação

O pregoeiro do Tribunal de Justiça do Rio que comanda a licitação de meio bilhão de reais para contratar plano de saúde para os servidores avisou na manhã desta quarta-feira, 16, que a QV Benefícios, que tinha a Unimed Rio como operadora, foi desclassificada. O motivo, segundo informou o pregoeiro em chat oficial do processo de licitação, é que a QV apresentou dois hospitais, para atendimento de públicos específicos, que não estariam credenciados à rede. Na sequência, o pregoeiro chamou a Supermed Administradora de Benefícios, que tem a Golden Cross como operadora, para apresentar a proposta com preços atualizados e deve começar a verificar a documentação da empresa. O lance da Supermed ficou muito próximo da QV, pouco superior a 488 milhões de reais.

