Três a cada quatro empresas não desenvolvem práticas de ESG, sugere estudo

Apesar de terem ganhado evidência no mundo corporativo, práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) enfrentam dificuldades para adentrar em empresas brasileiras. É o que aponta um estudo com mais de mil profissionais da área de Recursos Humanos, com 75% desses afirmando que seus locais de trabalho negligenciam a sustentabilidade ambiental e o bem-estar nas companhias. “O atual cenário mostra que a adoção de práticas ESG aumenta a lucratividade das empresas e seu valor no mercado. Não é preciso escolher entre ter lucro ou ser uma empresa sustentável”, diz Fernanda Cortez, coordenadora de RH da fintech Onze, responsável pelo levantamento.

Além da questão relativa à sustentabilidade, 41% dos respondentes da pesquisa frisam que a melhoria de salários e benefícios de funcionários e reduzir a taxa de pedidos de demissão são seus maiores desafios enquanto profissionais na área de Recursos Humanos. É apontado também que uma a cada cinco empresas contempladas pelo levantamento passou por uma demissão em massa recentemente.

