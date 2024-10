Transição reflete desenvolvimento econômico e social, diz Paulo Alvarenga

Paulo Alvarenga, presidente da thyssenkrupp e da Câmara de comércio Brasil-Alemanha, foi um dos empresários convidados para o fórum VEJA Negócios: Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde. Alvarenga participou do painel A Nova Fronteira do Hidrogênio. Gilney Bastos, presidente da White Martins e da Linde na América Latina, e Ludmila Nascimento, diretora de energia e descarbonização da Vale, também estiveram no debate. Alvarenga concedeu uma entrevista exclusiva a VEJA depois do evento. Ao repórter Diego Gimenes, o executivo defendeu que a transição energética representa uma oportunidade para o Brasil acelerar o desenvolvimento econômico e social.

Alvarenga disse ainda que as negociações para um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia dependem exclusivamente da esfera política e que o hidrogênio verde deve se tornar mais competitivo na década de 2030. “A transição energética é importante do ponto de vista ambiental e uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico, social, de geração de emprego e distribuição de renda. O Brasil tem uma grande janela e avenida a sua frente de conseguir trazer novas indústrias, adensar cadeia local. A crise energética é uma grande oportunidade para o país”, disse.