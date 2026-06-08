Transição no Cade põe à prova jurisprudência de 26 anos em Santos

A pauta do Tribunal do Cade desta quarta-feira (10) colocou em estado de atenção o setor de infraestrutura. Sob forte expectativa de grandes conglomerados de navegação (como MSC e Maersk), o órgão julgará se a Brasil Terminal Portuário (BTP), responsável por 35% da movimentação no Porto de Santos, pode cobrar a tarifa THC2 (ou Serviço de Segregação e Entrega). É a 13ª vez em 26 anos que o tema vai a plenário, mas o momento atual traz componentes inéditos.

A THC2 é uma taxa extra cobrada pelos operadores dos terminais portuários (os donos do cais) para separar e entregar um contêiner quando o importador decide armazenar sua mercadoria em um porto seco concorrente (fora do porto público). Na prática, o Cade já considerou essa taxa abusiva porque o trajeto de desembarque da carga já está coberto pela tarifa padrão (THC), de modo que a THC2 funcionaria como uma cobrança duplicada.

O julgamento coincide com uma fase de transição importante na autarquia. A presidência efetiva está vaga desde meados de 2025, o Tribunal opera com o quórum mínimo de quatro conselheiros e o Superintendente-Geral, Alexandre Barreto, encerra seu mandato agora em junho. Operadores portuários viram nessa janela de mudanças e em decisões recentes do ministro Dias Toffoli (STF) o cenário propício para rediscutir a jurisprudência que vigora há décadas.

Se o Cade mudar de posicionamento, o reflexo no “Custo Brasil” será de cifras bilionárias. Notas técnicas da Fazenda estimam que a volta do THC2 pode onerar o comércio exterior entre R$ 690 milhões e R$ 1 bilhão por ano — um custo extra que tende a se espalhar pela cadeia logística, afetando de insumos industriais a produtos de consumo.