ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Transição no Cade põe à prova jurisprudência de 26 anos em Santos

Tribunal julga novamente cobrança da tarifa conhecida como THC2, que pode onerar o comércio exterior em até R$ 1 bi

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 13h26
Porto de Santos: os gargalos de infraestrutura afetam o comércio com outros países
Porto de Santos (Nelson Almeida/AFP)
Continua após publicidade
Transição no Cade põe à prova jurisprudência de 26 anos em Santos Priorize VEJA no Google

A pauta do Tribunal do Cade desta quarta-feira (10) colocou em estado de atenção o setor de infraestrutura. Sob forte expectativa de grandes conglomerados de navegação (como MSC e Maersk), o órgão julgará se a Brasil Terminal Portuário (BTP), responsável por 35% da movimentação no Porto de Santos, pode cobrar a tarifa THC2 (ou Serviço de Segregação e Entrega). É a 13ª vez em 26 anos que o tema vai a plenário, mas o momento atual traz componentes inéditos.

A THC2 é uma taxa extra cobrada pelos operadores dos terminais portuários (os donos do cais) para separar e entregar um contêiner quando o importador decide armazenar sua mercadoria em um porto seco concorrente (fora do porto público). Na prática, o Cade já considerou essa taxa abusiva porque o trajeto de desembarque da carga já está coberto pela tarifa padrão (THC), de modo que a THC2 funcionaria como uma cobrança duplicada.

O julgamento coincide com uma fase de transição importante na autarquia. A presidência efetiva está vaga desde meados de 2025, o Tribunal opera com o quórum mínimo de quatro conselheiros e o Superintendente-Geral, Alexandre Barreto, encerra seu mandato agora em junho. Operadores portuários viram nessa janela de mudanças e em decisões recentes do ministro Dias Toffoli (STF) o cenário propício para rediscutir a jurisprudência que vigora há décadas.

Se o Cade mudar de posicionamento, o reflexo no “Custo Brasil” será de cifras bilionárias. Notas técnicas da Fazenda estimam que a volta do THC2 pode onerar o comércio exterior entre R$ 690 milhões e R$ 1 bilhão por ano — um custo extra que tende a se espalhar pela cadeia logística, afetando de insumos industriais a produtos de consumo.

Siga
Publicidade
TAGS:
Comércio Exterior
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).