A Transfero, grupo financeiro especializado em ativos digitais e infraestrutura blockchain, vai investir 1,6 bilhão de dólares — cerca de 8 bilhões de reais — para criar a Transfero Infrastructure, nova divisão voltada ao processamento de dados. A iniciativa tem como foco atender à crescente demanda de empresas de Inteligência Artificial (IA) e computação em nuvem, com a meta de disponibilizar 1 gigawatt (GW) de energia limpa até 2030. O primeiro projeto prevê a implantação de um campus de data centers no Nordeste, com capacidade inicial de geração de 200 megawatts (MW), aproveitando o potencial da região para geração de energia eólica e solar.

Segundo a empresa, o investimento conta com a participação de fundos soberanos e parceiros internacionais de tecnologia. O início das operações está previsto para o quarto trimestre de 2026. A estratégia da nova divisão segue a tese de “power-first”, que prioriza a oferta de energia limpa e conectividade como base para a atração de grandes cargas computacionais. A companhia destaca que a proposta contrasta com mercados como Estados Unidos e China, onde mais da metade da eletricidade utilizada por data centers ainda é proveniente de combustíveis fósseis, principalmente carvão e gás natural.